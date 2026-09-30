Shahjahanpur News: व्यापारियों ने शहर की बदहाल सड़कों की मरम्मत कराने की उठाई मांग
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:11 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:11 AM IST
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शाहजहांपुर। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को शहर की बदहाल सड़कों सहित अन्य समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी को ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष सौमित्र गुप्ता ने कहा कि शहर की सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराई जाए।
लोधीपुर में पुल के समीप नाला निर्माण के बाद सड़क पटरी पर मिट्टी छोड़ दी गई है। इस पर इंटरलॉक या खड़ंजे का निर्माण कराया जाए। इसके अलावा बहादुरगंज सहित अन्य क्षेत्रों में स्थायी सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने, बाजारों से नियमित तौर पर कूड़ा उठाने, आगामी त्योहार को देखते हुए स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुचारु करने की मांग की गई।
नगर आयुक्त ने बताया कि लोधीपुर के समीप नाला निर्माण का कार्य निगम ने किया था, लेकिन इसकी मरम्मत का कार्य पीडब्ल्यूडी करेगा। इस पर व्यापारियों ने विरोध किया। नगर आयुक्त ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से संपर्क करके समस्या का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष मो. सलाउद्दीन अख्तर, अनूप गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, रफी खान, मोहनीस खान, मो. शाहिद,पवन गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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लोधीपुर में पुल के समीप नाला निर्माण के बाद सड़क पटरी पर मिट्टी छोड़ दी गई है। इस पर इंटरलॉक या खड़ंजे का निर्माण कराया जाए। इसके अलावा बहादुरगंज सहित अन्य क्षेत्रों में स्थायी सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने, बाजारों से नियमित तौर पर कूड़ा उठाने, आगामी त्योहार को देखते हुए स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुचारु करने की मांग की गई।
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नगर आयुक्त ने बताया कि लोधीपुर के समीप नाला निर्माण का कार्य निगम ने किया था, लेकिन इसकी मरम्मत का कार्य पीडब्ल्यूडी करेगा। इस पर व्यापारियों ने विरोध किया। नगर आयुक्त ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से संपर्क करके समस्या का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष मो. सलाउद्दीन अख्तर, अनूप गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, रफी खान, मोहनीस खान, मो. शाहिद,पवन गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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