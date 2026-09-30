Shahjahanpur News: ट्रेन छूटने से आठ मिनट पहले खुली टिकट खिड़की, यात्री नाराज

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सुबह करीब 6:30 बजे पीलीभीत के लिए ट्रेन रवाना होती है। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन चलने से पहले ही टिकट खिड़की खोल दी जाती है। मंगलवार को निर्धारित समय पर खिड़की नहीं खुलने से टिकट लेने के लिए यात्रियों की भीड़ जुट गई। टिकट न मिलने पर यात्रियों ने अधिकारियों से शिकायत की। मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचने के बाद सुबह 6:22 बजे खिड़की खोली गई और टिकट वितरण शुरू हुआ।इसी तरह मालगोदाम की ओर स्थित टिकट खिड़की सुबह 7:45 बजे बंद हो गई। यात्रियों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की। अफसरों के निर्देश पर खिड़की दोबारा खोली गई। सीएमआई एसके ठाकुर ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशन पर टिकट मशीन नमी के कारण हैंग कर रही थी। इसके चलते मुख्य काउंटर से टिकट लेने के लिए एनाउंस भी कराया था। जबकि मालगोदाम साइड की टिकट खिड़की पर कर्मचारी रिचार्ज कराने के लिए आया था।