फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Ticket window opened eight minutes before train's departure; passengers angry.

Shahjahanpur News: ट्रेन छूटने से आठ मिनट पहले खुली टिकट खिड़की, यात्री नाराज

Wed, 30 Sep 2026 01:19 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
Ticket window opened eight minutes before train's departure; passengers angry.
शाहजहांपुर। पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह टिकट खिड़की देर से खुलने पर यात्रियों ने नाराजगी जताई। पीलीभीत जाने वाली ट्रेन के रवाना होने से महज आठ मिनट पहले टिकट वितरण शुरू हो सका। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन

सुबह करीब 6:30 बजे पीलीभीत के लिए ट्रेन रवाना होती है। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन चलने से पहले ही टिकट खिड़की खोल दी जाती है। मंगलवार को निर्धारित समय पर खिड़की नहीं खुलने से टिकट लेने के लिए यात्रियों की भीड़ जुट गई। टिकट न मिलने पर यात्रियों ने अधिकारियों से शिकायत की। मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचने के बाद सुबह 6:22 बजे खिड़की खोली गई और टिकट वितरण शुरू हुआ।
विज्ञापन

इसी तरह मालगोदाम की ओर स्थित टिकट खिड़की सुबह 7:45 बजे बंद हो गई। यात्रियों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की। अफसरों के निर्देश पर खिड़की दोबारा खोली गई। सीएमआई एसके ठाकुर ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशन पर टिकट मशीन नमी के कारण हैंग कर रही थी। इसके चलते मुख्य काउंटर से टिकट लेने के लिए एनाउंस भी कराया था। जबकि मालगोदाम साइड की टिकट खिड़की पर कर्मचारी रिचार्ज कराने के लिए आया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed