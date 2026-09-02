शाहजहांपुर: गांव की समस्याओं को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े तीन युवक, अफसरों के आश्वासन पर नीचे उतरे

शाहजहांपुर के खुदागंज में ताहरपुर गांव की बदहाल सड़कों, विद्यालय परिसर में जलभराव और छुट्टा गोवंशीय पशुओं की समस्या से नाराज गांव के तीन युवक बुधवार सुबह पानी की टंकी पर चढ़ गए। युवकों के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। करीब तीन घंटे तक युवकों के टंकी पर रहने से ग्रामीणों में चिंता बनी रही। बाद में खंड विकास अधिकारी के आश्वासन और सड़क पर ईंट के टुकड़े डलवाने के बाद तीनों युवक सुरक्षित नीचे उतर आए।

विज्ञापन





गांव निवासी प्रभाकर सिंह, अनुज सिंह और योगेंद्र सिंह बुधवार सुबह करीब नौ बजे पानी की टंकी पर चढ़ गए। उनका कहना था कि गांव में विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। गांव की कई सड़कें खराब हैं। विद्यालय के पास सड़क की गहराई होने से बारिश में पानी भर जाता है। इसके अलावा गांव में छुट्टा गोवंशीय पशुओं की समस्या भी बनी हुई है। विज्ञापन



सूचना पर खंड विकास अधिकारी अरविंद दुबे, ग्राम विकास अधिकारी विनोद यादव और उमेश पटेल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने टंकी पर चढ़े युवकों से नीचे उतरने का आग्रह किया और उनकी जायज मांगों को पूरा कराने का आश्वासन दिया। युवकों ने कहा कि जब तक गांव की सड़क और विद्यालय की समस्या दूर कराने के संबंध में ठोस आश्वासन नहीं मिलता, वे नीचे नहीं उतरेंगे। गांव निवासी प्रभाकर सिंह, अनुज सिंह और योगेंद्र सिंह बुधवार सुबह करीब नौ बजे पानी की टंकी पर चढ़ गए। उनका कहना था कि गांव में विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। गांव की कई सड़कें खराब हैं। विद्यालय के पास सड़क की गहराई होने से बारिश में पानी भर जाता है। इसके अलावा गांव में छुट्टा गोवंशीय पशुओं की समस्या भी बनी हुई है।सूचना पर खंड विकास अधिकारी अरविंद दुबे, ग्राम विकास अधिकारी विनोद यादव और उमेश पटेल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने टंकी पर चढ़े युवकों से नीचे उतरने का आग्रह किया और उनकी जायज मांगों को पूरा कराने का आश्वासन दिया। युवकों ने कहा कि जब तक गांव की सड़क और विद्यालय की समस्या दूर कराने के संबंध में ठोस आश्वासन नहीं मिलता, वे नीचे नहीं उतरेंगे।

विज्ञापन