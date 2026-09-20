Shahjahanpur News: ऑनलाइन गेम खेलने से रोकने पर घर से चले गए थे तीन किशोर

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तीनों किशोर शुक्रवार को अपने घर से निकले थे। देर रात तक जब तीनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। प्रभारी निरीक्षक रवींद्र सिंह ने गांव पहुंचकर घटना की तफ्तीश शुरू की। इस दौरान एक किशोर के पिता ने बताया कि बेटा मोबाइल पर पब्जी और फ्रीफायर गेम खेलने का आदी था। गेम पर काफी रुपये भी खर्च कर चुका था। उसका मोबाइल तोड़ दिया तो वह घर से 50 हजार रुपये लेकर गांव के अपने दो अन्य दोस्तों के साथ कहीं चला गया।वहीं तीनों किशोर शाहजहांपुर से ट्रेन से गाजियाबाद पहुंच गए। वहां पर होटल में कमरा ले लिया। इसके बाद रात में तीनों गेम खेलने लगे। पुलिस ने सोशल साइट पर तीनों को ऑनलाइन गेम खेलता देखा तो उसके साथ गांव के एक किशोर को जोड़ दिया। उसी के जरिये तीनों की लोकेशन पता की।पुलिस ने किशोरों को तलाशने के लिए तीन टीमें बनाईं और एक टीम को तत्काल गाजियाबाद रवाना कर दिया। वहां पहुंची पुलिस ने तीनों किशोरों को कौशांबी बस अड्डे के पास से तलाश लिया। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मोबाइल पर गेम खेलने के लिए तीनों किशोर बार-बार ऑनलाइन हो रहे थे। ऐसे में गेम एप के जरिये ही उन तक पहुंचा जा सका।