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Shahjahanpur News: ऑनलाइन गेम खेलने से रोकने पर घर से चले गए थे तीन किशोर

Sun, 20 Sep 2026 01:14 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:14 AM IST
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Three teenagers left home after being stopped from playing online games.
सिंधौली (शाहजहांपुर)। ऑनलाइन गेम खेलने से रोकने और मोबाइल तोड़ देने से घरवालों से नाराज होकर नियामतपुर गांव के तीन किशोर घर से 50 हजार रुपये चोरी कर बस से गाजियाबाद जा पहुंचे। उन्होंने एक पुराना मोबाइल खरीदा और ऑनलाइन गेम खेलने लगे। पुलिस ने उनके एक साथी को भी ऑनलाइन गेम से जोड़कर उनकी लोकेशन पता लगाई और उन्हें गाजियाबाद से घर ले आई।
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तीनों किशोर शुक्रवार को अपने घर से निकले थे। देर रात तक जब तीनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। प्रभारी निरीक्षक रवींद्र सिंह ने गांव पहुंचकर घटना की तफ्तीश शुरू की। इस दौरान एक किशोर के पिता ने बताया कि बेटा मोबाइल पर पब्जी और फ्रीफायर गेम खेलने का आदी था। गेम पर काफी रुपये भी खर्च कर चुका था। उसका मोबाइल तोड़ दिया तो वह घर से 50 हजार रुपये लेकर गांव के अपने दो अन्य दोस्तों के साथ कहीं चला गया।
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वहीं तीनों किशोर शाहजहांपुर से ट्रेन से गाजियाबाद पहुंच गए। वहां पर होटल में कमरा ले लिया। इसके बाद रात में तीनों गेम खेलने लगे। पुलिस ने सोशल साइट पर तीनों को ऑनलाइन गेम खेलता देखा तो उसके साथ गांव के एक किशोर को जोड़ दिया। उसी के जरिये तीनों की लोकेशन पता की।
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पुलिस ने किशोरों को तलाशने के लिए तीन टीमें बनाईं और एक टीम को तत्काल गाजियाबाद रवाना कर दिया। वहां पहुंची पुलिस ने तीनों किशोरों को कौशांबी बस अड्डे के पास से तलाश लिया। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मोबाइल पर गेम खेलने के लिए तीनों किशोर बार-बार ऑनलाइन हो रहे थे। ऐसे में गेम एप के जरिये ही उन तक पहुंचा जा सका।
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