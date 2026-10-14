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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Three miscreants arrested for snatching a mobile phone and fleeing; bike seized.

Shahjahanpur News: मोबाइल छीनकर भाग रहे तीन बदमाश गिरफ्तार, बाइक सीज

Wed, 14 Oct 2026 01:15 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:15 AM IST
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Three miscreants arrested for snatching a mobile phone and fleeing; bike seized.
मिर्जापुर थाना पुलिस की गिरफ्त में तीन आरोपी। स्रोत: पुलिस - फोटो : 1
शाहजहांपुर। थाना मिर्जापुर पुलिस टीम ने सोमवार आधी रात के बाद कलान थाना क्षेत्र के मुबारकपुर चौराहा के पास राहगीर से मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।
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सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार की रात थाना मिर्जापुर पुलिस गश्त पर थी। इसी दौरान मिर्जापुर चौराहे पर ग्रामीणों ने सूचना दी कि तीन युवक बाइक से एक व्यक्ति का फोन छीनकर कलान की तरफ भागे हैं। पुलिस टीम ने तुरंत पीछा किया। राहगीरों से पता चला कि भाग रहे युवकों को मुबारकपुर चौराहे पर मौजूद कुछ लोगों ने घेरकर पकड़ लिया है। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने हरदोई जिले के थाना व कस्बा हरपालपुर निवासी कुलदीप, लालू और अंकित को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन बरामद किया और घटना में प्रयोग की गई बाइक सीज कर दी गई। संवाद
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