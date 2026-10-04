Shahjahanpur News: अक्षर धाम कॉलोनी में बंद मकान में चोरी, सीसी कैमरे किए गए चेक

अरविंद त्रिपाठी ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि वह पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल गए हुए थे। मकान पर ताला पड़ा था। रात किसी समय चोरों ने दरवाजे में लगे ताले के कुंडे को काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पत्नी की महंगी साड़ियां, सोने की अंगूठी, टॉप्स व 15 हजार की नकदी ले गए।रविवार सुबह मकान पर पहुंचे सहयोगी तारा चंद्र ने उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद ससुराल से घर आए। सदर बाजार इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने मौके पर पहुंच फोरेंसिक टीम बुलाई। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरों को चेक कराया जा रहा है। संवाद