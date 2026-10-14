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Shahjahanpur News: कुलपति और कुलसचिव ने किया पुस्तक का विमोचन

Wed, 14 Oct 2026 12:57 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:57 AM IST
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The Vice-Chancellor and the Registrar released the book.
शाहजहांपुर। स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के संगीत विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. कविता भटनागर की संपादित पुस्तक ‘भारतीय संगीत की विधाएं : एक विमर्श’ का कुलपति प्रो. पुष्पेंद्र बहादुर सिंह और कुलसचिव वीरेंद्र कुमार मौर्य ने विमोचन किया।
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पुस्तक को भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा और विविध विधाओं को समझने के लिए उपयोगी बताया गया। पुस्तक में संकलित शोधपत्रों के माध्यम से संगीत के सौंदर्यबोध, आध्यात्मिक आधार, सामाजिक सरोकारों और समकालीन संदर्भों का बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। संवाद
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