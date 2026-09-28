Shahjahanpur News: एसडीएम ने क्षतिपूर्ति कार्यों की समीक्षा की
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Mon, 28 Sep 2026 12:57 AM IST
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शाहजहांपुर। खन्नौत व गर्रा नदी में जलस्तर बढ़ने के चलते एसडीएम सदर अतुल कुमार सिंह ने तहसीलदार और लेखपालों की बैठक लेकर क्षतिपूर्ति कार्यों की समीक्षा की। तहसील क्षेत्र में चार आश्रय स्थलों को बनाया गया है। सभी लेखपालों को संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों में नजर रखने और प्रभावितों को तत्काल आश्रय स्थल में लाए जाने क्यूं लिए भी निर्देशित किया गया। रविवार को एसडीएम ने तहसीलदार और लेखपालों की बैठक कर बाढ़ की संभावना के मद्देनजर समीक्षा की। उन्होंने हल्का वार लेखपालों से फसल के नुकसान संबंधी सर्वे की रिपोर्ट अतिशीघ्र दिए जाने की आख्या अतिशीघ्र दिए जाने के निर्देश दिए।संवाद
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