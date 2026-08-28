Shahjahanpur News: सावन का अंतिम दिन...बाबा विश्वनाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालु
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:33 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:33 PM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। सावन के अंतिम दिन शुक्रवार को बाबा विश्वनाथ मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। मंदिर परिसर में हर-हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। सावन का अंतिम दिन होने के कारण श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह दिखाई दिया।
सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। बेलपत्र, धतूरा, भांग, फूल और फलों से भगवान शिव का पूजन किया गया। शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार लगी रही और पूरा परिसर भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर नजर आया। संवाद
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
विज्ञापन
कोंचेश्वर महादेव मंदिर में महामंत्र जाप का समापन, भंडारा आज
कुर्रियाकलां। गांव के कोंचेश्वर महादेव मंदिर पर सावन माह भर अनवरत चले हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र जाप का शुक्रवार को समापन हो गया। सुबह-शाम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने वाली महिलाओं ने भी महामंत्र जाप में सहभागिता की। महामंत्र जाप के समापन के बाद शनिवार को मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें पूरे गांव की कन्याओं को निमंत्रित कर प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। भंडारे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह जानकारी मंदिर के पुजारी नरेंद्र सिंह ललुआ ने दी। संवाद
विज्ञापन
सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। बेलपत्र, धतूरा, भांग, फूल और फलों से भगवान शिव का पूजन किया गया। शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार लगी रही और पूरा परिसर भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर नजर आया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
कोंचेश्वर महादेव मंदिर में महामंत्र जाप का समापन, भंडारा आज
कुर्रियाकलां। गांव के कोंचेश्वर महादेव मंदिर पर सावन माह भर अनवरत चले हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र जाप का शुक्रवार को समापन हो गया। सुबह-शाम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने वाली महिलाओं ने भी महामंत्र जाप में सहभागिता की। महामंत्र जाप के समापन के बाद शनिवार को मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें पूरे गांव की कन्याओं को निमंत्रित कर प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। भंडारे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह जानकारी मंदिर के पुजारी नरेंद्र सिंह ललुआ ने दी। संवाद