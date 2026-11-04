Shahjahanpur News: राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा-शोध और नवाचार में आगे बढ़ें

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समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर और सुव्यवस्थित बनाने पर जोर दिया। उन्होंने प्रवेश और अन्य प्रशासनिक कार्य समयबद्ध ढंग से कराने के साथ परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष मार्गदर्शन और उनके अभिभावकों से संवाद करने की जरूरत बताई। विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक रखने पर भी जोर दिया।परिसर भ्रमण के दौरान उन्होंने विज्ञान प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों से बातचीत की और उनके प्रयोगों की जानकारी ली। पुस्तकालय में दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण और पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्यपाल ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की भावना से कार्य करें। इस दौरान उन्होंने तीन पुस्तकों का विमोचन किया और विश्वविद्यालय परिसर में पौधे लगाए।आत्मनिर्भर और आदर्श बने स्वामी शुकदेवानंद विवि : राज्यपालशाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर और आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने समीक्षा बैठक में पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, समयबद्ध प्रशासनिक कार्य, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष मार्गदर्शन और अभिभावकों से संवाद के निर्देश दिए।विश्वविद्यालय पहुंचने पर कुलपति प्रो. पुष्पेंद्र बहादुर सिंह, वित्त अधिकारी अर्चना त्रिपाठी और कुलसचिव वीके मौर्य ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल ने परिसर स्थित ब्रह्मलीन स्वामी शुकदेवानंद के मंदिर में पूजन-अर्चना कर पुष्पांजलि अर्पित की।समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय का संचालन पूरी पारदर्शिता और स्पष्ट कार्ययोजना के अनुसार होना चाहिए। प्रवेश परीक्षा सहित सभी प्रशासनिक कार्य नियमित और समयबद्ध किए जाएं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर बनाना सभी का पहला लक्ष्य होना चाहिए।उन्होंने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता पर जोर देते हुए विद्यार्थियों को उनकी उत्तरपुस्तिकाओं और परीक्षा प्रदर्शन से जुड़ी कमियों की जानकारी देने के निर्देश दिए। कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष मार्गदर्शन और उनके अभिभावकों से संवाद करने के लिए भी कहा। उन्होंने 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति और नैक की तैयारी पर जोर दिया।प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों से किया संवादराज्यपाल ने पुस्तकालय का निरीक्षण कर दुर्लभ पांडुलिपियों को देखकर प्रसन्नता जताई। उन्होंने इन्हें संरक्षित करने और पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर जोर दिया। ई-बुक्स, ई-जर्नल्स और कंप्यूटर सुविधाओं को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने वाचनालय और अतिगोपनीय कक्ष का लोकार्पण भी किया। विज्ञान प्रयोगशालाओं में उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया और उनके प्रयोगों के बारे में सवाल किए। उन्होंने सभी विभागों में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विभागीय पुस्तकालय विकसित करने के निर्देश दिए।नशामुक्ति अभियान चलाने का आह्वानसांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा केवल प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे व्यावहारिक जीवन में उतारना भी जरूरी है। उन्होंने प्रयोगशालाओं को वास्तविक परीक्षणों के लिए विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने नशामुक्ति के लिए व्यापक अभियान चलाने का आह्वान किया। कहा कि नशामुक्त समाज बनाने में शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों की भी जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों और समुद्र की गहराइयों तक पहुंचकर शोध करने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। उन्होंने स्वावलंबन को समय की बड़ी जरूरत बताते हुए नैक मूल्यांकन की तैयारी अभी से शुरू करने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख बनाने और विश्वविद्यालय की गुणवत्ता में लगातार सुधार करने पर भी जोर दिया।तीन पुस्तकों का विमोचनकार्यक्रम में कुलपति प्रो. पुष्पेंद्र बहादुर सिंह और डॉ. प्रवेंद्र दीक्षित की पुस्तक मार्केटिंग रिसर्च, डॉ. जेएस ओझा की हिंदू लॉ तथा डॉ. जेएस ओझा, डॉ. अनिल कुमार और डॉ. प्रदीप कुमार सिंह की न्यू क्रिमिनल लॉ रेजीम एंड ह्यूमन राइट्स इन इंडिया का विमोचन किया। राज्यपाल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विश्वविद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया। इस दौरान डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह, कुलपति प्रो. पुष्पेंद्र बहादुर सिंह, एनसीसी अधिकारी डॉ. आलोक सिंह और एनसीसी कैडेट मौजूद रहे। भ्रमण के अंत में राज्यपाल ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद से औपचारिक भेंट की। इसके बाद वह हेलीपैड के लिए रवाना हो गईं। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव सुधीर बोबडे, पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित, सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी, एडीएम प्रशासन रजनीश मिश्र, एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, एसपी सिटी देवेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।