Shahjahanpur News: सीडीओ ने विद्यार्थियों से संवाद कर पढ़ाई के लिए किया प्रेरित

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मुख्य विकास अधिकारी ने विद्यार्थियों को अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए परीक्षा की तैयारी के दौरान विभिन्न विषयों का अध्ययन करते समय सोच में आए बदलाव और उनसे मिली सीख के बारे में बताया। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर भी दिया। डीआईओएस हरिवंश कुमार के संचालन में हुए कार्यक्रम में प्रेमशंकर सक्सेना, जयेंद्र पाल सिंह, मनहर, रजनीश वर्मा, प्रधानाचार्य अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद

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शाहजहांपुर। पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज में मुख्य अतिथि सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनके सवालों के जवाब दिए और भविष्य की तैयारी को लेकर मार्गदर्शन किया। कक्षा 12 के विद्यार्थियों से पूछा गया कि यदि उन्हें दोबारा कक्षा 12 में पढ़ने का अवसर मिले तो वे क्या सुझाव देंगे। विद्यार्थियों ने अपने विचार साझा किए। कक्षा-11 के विद्यार्थियों से उनके कॅरियर में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले विषय के बारे में सवाल किया गया।