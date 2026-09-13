Shahjahanpur News: नेपाल सीमा तक शुरू होगी बस सेवा
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 07:05 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 07:05 PM IST
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बस चलने से यात्रियों को मिलेगी राहत, निगम की आय भी बढ़ेगी
संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। जिले से नेपाल सीमा के नजदीक लखीमपुर खीरी के तिकुनिया तक रोडवेज बस सेवा मंगलवार से शुरू होगी। शाहजहांपुर डिपो की बस चलने से नेपाल सीमा जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
शाहजहांपुर डिपो से बस सुबह छह बजे रवाना होकर खुटार, बंडा, पलिया होते हुए तिकुनिया पहुंचेगी। रात में बस का ठहराव तिकुनिया में होगा। अगले दिन सुबह साढ़े छह बजे बस तिकुनिया से रवाना होकर पलिया, खुटार, बंडा और बिलसंडा होते हुए बरेली पहुंचेगी।
इसके बाद बरेली से शाहजहांपुर आएगी। केंद्र अध्यक्ष विनोद मिश्रा ने बताया कि तिकुनिया से बरेली तक का मार्ग पर निजी बसों का संचालन होता है। इस रूट पर अभी सरकारी बस सेवा नहीं है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए शाहजहांपुर डिपो से बस शुरू की जा रही है।
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बस का किराया निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है। एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि सोमवार शाम तक किराया तय होने की उम्मीद है। उसके बाद बस का संचालन शुरू कराएंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। जिले से नेपाल सीमा के नजदीक लखीमपुर खीरी के तिकुनिया तक रोडवेज बस सेवा मंगलवार से शुरू होगी। शाहजहांपुर डिपो की बस चलने से नेपाल सीमा जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
शाहजहांपुर डिपो से बस सुबह छह बजे रवाना होकर खुटार, बंडा, पलिया होते हुए तिकुनिया पहुंचेगी। रात में बस का ठहराव तिकुनिया में होगा। अगले दिन सुबह साढ़े छह बजे बस तिकुनिया से रवाना होकर पलिया, खुटार, बंडा और बिलसंडा होते हुए बरेली पहुंचेगी।
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इसके बाद बरेली से शाहजहांपुर आएगी। केंद्र अध्यक्ष विनोद मिश्रा ने बताया कि तिकुनिया से बरेली तक का मार्ग पर निजी बसों का संचालन होता है। इस रूट पर अभी सरकारी बस सेवा नहीं है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए शाहजहांपुर डिपो से बस शुरू की जा रही है।
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बस का किराया निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है। एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि सोमवार शाम तक किराया तय होने की उम्मीद है। उसके बाद बस का संचालन शुरू कराएंगे।