Shahjahanpur News: 21 मिमी बारिश से तापमान में तीन डिग्री गिरावट

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सोमवार रात करीब डेढ़ बजे बारिश शुरू हुई, जो मंगलवार सुबह तक जारी रही। इसके बाद दोपहर तक रुक-रुककर हल्की बूंदाबांदी होती रही। बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा।गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि मंगलवार को कुल 21 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सोमवार को अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस था। इस तरह एक दिन में अधिकतम तापमान में 2.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।वायुदाब में गिरावट से फिर बन रहे बारिश के आसारमौसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह के अनुसार, वायुदाब में करीब 22 मिलीबार की गिरावट दर्ज की गई है। उत्तरी-पूर्वी हवाएं चल रही हैं। वातावरण में बने मौसमी बदलाव के कारण आने वाले दिनों में भी बारिश के आसार हैं। बारिश का दौर जारी रहने पर तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।जनजीवन प्रभावितबारिश के कारण शहर में कई स्थानों पर जलभराव और कीचड़ की स्थिति बन गई। रेलवे स्टेशन रोड पर नाला निर्माण के लिए की गई खोदाई के चलते जलभराव से यात्रियों को परेशानी हुई। रोडवेज बस स्टैंड से कचहरी जाने वाली सड़क पर कीचड़ फैल गया। कवि तिराहा, शहीद अहमद उल्ला शाह मजार से टाउनहॉल जाने वाली सड़क, रंगीन चौपाल, महमंद हद्दफ और अंटा चौराहा समेत कई स्थानों पर पानी जमा रहा।