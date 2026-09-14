Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:33 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:33 AM IST
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धरनाः अशासकीय मान्यता प्राप्त बेसिक शिक्षक संघ का धरना बीएसए कार्यालय में सुबह दस बजे से
कार्यक्रमः जीएफ कॉलेज के हिंदी विभाग में कार्यक्रम पूर्वाह्न 11:30 बजे से
बैठकः भाजपा के पदाधिकारियों की प्रभारी मंत्री के साथ बैठक रिलायंस गेस्ट हाउस में दोपहर 12 बजे से
मूर्ति स्थापनाः खिरनीबाग धर्मशाला और चौक में क्षत्रिय धर्मशाला में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना शाम छह बजे।
श्रीमद्भागवत कथाः पुवायां के गंगसरा में श्रीमद्भागवत कथा रात आठ बजे से।
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कार्यक्रमः जीएफ कॉलेज के हिंदी विभाग में कार्यक्रम पूर्वाह्न 11:30 बजे से
बैठकः भाजपा के पदाधिकारियों की प्रभारी मंत्री के साथ बैठक रिलायंस गेस्ट हाउस में दोपहर 12 बजे से
मूर्ति स्थापनाः खिरनीबाग धर्मशाला और चौक में क्षत्रिय धर्मशाला में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना शाम छह बजे।
श्रीमद्भागवत कथाः पुवायां के गंगसरा में श्रीमद्भागवत कथा रात आठ बजे से।