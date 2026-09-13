Shahjahanpur News: पाइप डालने के काम से दिनभर रुक-रुककर लगता रहा जाम
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 07:02 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 07:02 PM IST
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बस या चार पहिया वाहन आने पर जाम लगने से आई दुश्वारी
संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। महिला थाने के सामने रोडवेज की ओर जाने वाले मार्ग पर ह्यूम पाइप डालने का काम रविवार को भी जारी रहा। सड़क की खोदाई और पाइप डालने के चलते चौराहे पर दिनभर रुक-रुककर जाम लगता रहा। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
रोडवेज के पास जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए सड़क की खोदाई कर पाइप डाले जा रहे हैं। रात में सड़क की खोदाई के बाद दिन में पाइप डालने का काम किया जा रहा है। सड़क के एक हिस्से में खोदाई होने के कारण दूसरे हिस्से से ही वाहनों और लोगों की आवाजाही हो रही है। इससे मार्ग संकरा हो गया है और जाम की स्थिति बन रही है।
रविवार को पूरे दिन यही स्थिति रही। रोडवेज की बस या चार पहिया वाहन के चौराहे पर पहुंचने और मुड़ने के दौरान यातायात प्रभावित हुआ। वाहन निकलने में समय लगने से पीछे वाहनों की कतार लग गई। दिनभर रुक-रुककर जाम लगने से लोगों को काफी परेशानी हुई। सीओ यातायात रणवीर सिंह ने बताया कि खोदाई के चलते वाहनों को पास कराने के लिए यातायात के कर्मियों की ड्यूटी लगी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। महिला थाने के सामने रोडवेज की ओर जाने वाले मार्ग पर ह्यूम पाइप डालने का काम रविवार को भी जारी रहा। सड़क की खोदाई और पाइप डालने के चलते चौराहे पर दिनभर रुक-रुककर जाम लगता रहा। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
रोडवेज के पास जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए सड़क की खोदाई कर पाइप डाले जा रहे हैं। रात में सड़क की खोदाई के बाद दिन में पाइप डालने का काम किया जा रहा है। सड़क के एक हिस्से में खोदाई होने के कारण दूसरे हिस्से से ही वाहनों और लोगों की आवाजाही हो रही है। इससे मार्ग संकरा हो गया है और जाम की स्थिति बन रही है।
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रविवार को पूरे दिन यही स्थिति रही। रोडवेज की बस या चार पहिया वाहन के चौराहे पर पहुंचने और मुड़ने के दौरान यातायात प्रभावित हुआ। वाहन निकलने में समय लगने से पीछे वाहनों की कतार लग गई। दिनभर रुक-रुककर जाम लगने से लोगों को काफी परेशानी हुई। सीओ यातायात रणवीर सिंह ने बताया कि खोदाई के चलते वाहनों को पास कराने के लिए यातायात के कर्मियों की ड्यूटी लगी है।
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