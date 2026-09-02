Shahjahanpur News: ओएमआर की गलती से टीईटी परिणाम निरस्त होने पर शिक्षकों ने दिया ज्ञापन

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जिलाध्यक्ष राजकमल आर्य के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन रोल नंबर, बुकलेट नंबर या परीक्षा केंद्र भरने में हुई मानवीय भूल के कारण काफी अभ्यर्थियों के परिणाम निरस्त कर दिए गए। जिले में करीब पांच सौ अभ्यर्थियों के परिणाम निरस्त होने का दावा संगठन ने किया। संघ ने त्रुटियों में सुधार कर प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय देने की मांग की।वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने बताया कि इसी परीक्षा में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से गलत उत्तरों को बाद में संशोधित किया गया था। ऐसे में ओएमआर की मामूली त्रुटियों पर भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इस दौरान दाताराम वर्मा, रामासरे वर्मा, विनोद कुमार, सुषमा रानी और गया प्रसाद आदि मौजूद रहे। संवाद