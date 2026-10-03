फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Teacher accused of beating student following a dispute at Navodaya School.

Shahjahanpur News: नवोदय स्कूल में छात्रों के विवाद के बाद शिक्षक पर पिटाई का आरोप

Sat, 03 Oct 2026 11:15 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
Teacher accused of beating student following a dispute at Navodaya School.
शाहजहांपुर। नवोदय स्कूल में शुक्रवार को कक्षा आठ और 11 के छात्रों के बीच कोहनी लगने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद कक्षा आठ के छात्र ने शिक्षक पर पिटाई करने का आरोप लगा है। शिकायत मिलने पर शनिवार को एडीएम प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र स्कूल पहुंचे और मामले की जानकारी ली।
विज्ञापन

विवाद के बाद कक्षा आठ का छात्र साथियों के साथ एक शिक्षक के पास शिकायत लेकर पहुंचा था। आरोप है कि शिक्षक ने कक्षा 11 के छात्र से कुछ नहीं कहा और कक्षा आठ के छात्र की पिटाई कर दी। छात्र ने फोन से परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने एडीएम प्रशासन से शिकायत की।
विज्ञापन

एडीएम ने आरोप-प्रत्यारोप को देखते हुए एसडीएम सदर अतुल कुमार सिंह, डीआईओएस हरिवंश कुमार और सीओ सदर शुभम वर्मा की तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं। सीओ ने बताया कि मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। एडीएम प्रशासन ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed