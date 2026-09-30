Shahjahanpur News: स्काउट-गाइड के शिविर में टेंट सजाकर दिखाई प्रतिभा

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एबी रिच इंटर कॉलेज में आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि जीआईसी के प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने स्काउट-गाइड का उत्साह बढ़ाया। कहा कि स्काउटिंग जीवन जीने की कला सिखाती है। इसके सिद्धांतों को पूरी निष्ठा के साथ जीवन में उतारना चाहिए। जिला सचिव डॉ. अमीर सिंह ने बताया कि शिविर में प्रतिभागियों को ध्वज शिष्टाचार, बीपी-6, अनुमान लगाना, पायनियरिंग प्रोजेक्ट, प्राथमिक चिकित्सा और मानचित्र ज्ञान का प्रशिक्षण दिया गया।अतिथियों ने लगाए गए टेंट और फूड प्लाजा का निरीक्षण किया। इससे पहले विभिन्न स्कूलों के स्काउट-गाइड ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर धूम मचा दी। शिविर में जिला प्रशिक्षण आयुक्त करुण कुमार पांडेय, जिला संगठन आयुक्त डॉ. सरिता गुप्ता और ट्रेनिंग काउंसलर ऋतु अरोरा ने प्रशिक्षण दिया। पारुल गुप्ता, शाइस्ता परवीन, भावना मिश्रा, होली बाथम, प्रज्ञा का सहयोग रहा। कोषाध्यक्ष मिहिर फिलिप्स ने आभार जताया।