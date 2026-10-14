Shahjahanpur News: दो युवकों की अचानक मौत से परिवारों में मचा कोहराम
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:13 AM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:13 AM IST
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तिलहर। क्षेत्र में मंगलवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने से दो युवकों की मौत हो गई। परिजन दोनों को बेहोशी की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर दोनों की मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई गई। हालांकि पोस्टमॉर्टम न कराने से इसकी पुष्टि नहीं हुई।
गांव कुआं डंडा निवासी श्रीपाल के 30 वर्षीय पुत्र अरविंद की सुबह करीब सात बजे अचानक तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश हो गए। सीएचसी में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत से पत्नी नन्ही देवी, पुत्र अनुभव और पुत्री तन्वी समेत परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
वहीं, मोहल्ला खलील कटरा निवासी बांकेलाल के पुत्र दीपू (36) सुबह करीब आठ बजे कछियानी खेड़ा स्थित हनुमान मंदिर से ई-रिक्शा से घर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक तबीयत बिगड़ने पर वह बेहोश हो गए। परिजन उन्हें सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सीएचसी प्रभारी निरीक्षक डॉ. ओमेंद्र राठौर ने बताया कि परिजन कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे। उन्होंने ऐसा लिखित में दिया है। उनके शवों को परिजन घर ले गए।
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गांव कुआं डंडा निवासी श्रीपाल के 30 वर्षीय पुत्र अरविंद की सुबह करीब सात बजे अचानक तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश हो गए। सीएचसी में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत से पत्नी नन्ही देवी, पुत्र अनुभव और पुत्री तन्वी समेत परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
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वहीं, मोहल्ला खलील कटरा निवासी बांकेलाल के पुत्र दीपू (36) सुबह करीब आठ बजे कछियानी खेड़ा स्थित हनुमान मंदिर से ई-रिक्शा से घर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक तबीयत बिगड़ने पर वह बेहोश हो गए। परिजन उन्हें सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सीएचसी प्रभारी निरीक्षक डॉ. ओमेंद्र राठौर ने बताया कि परिजन कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे। उन्होंने ऐसा लिखित में दिया है। उनके शवों को परिजन घर ले गए।
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