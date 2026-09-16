Shahjahanpur News: मजदूरी करने गए छात्र की करंट लगने से मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:42 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
पुवायां (शाहजहांपुर)। हाईटेंशन लाइन से करंट लगने से मजदूरी करने गए कक्षा 12 के छात्र सिंधौली के गांव सिसैया निवासी मानवेंद्र (18) की मौत हो गई। घटना पुवायां के गांव लखनापुर की है।
गांव लखनापुर निवासी लालाराम का मकान बन रहा है। मंगलवार को लिंटर पड़ना था। सिंधौली के सिसैया निवासी रजनीश की मिक्सर मशीन लिंटर डालने के लिए लाई गई थी। किसी कारण से लिंटर डालना बुधवार तक के लिए टाल दिया गया। इस पर मिक्सर मशीन साइड में खड़ी कर दी गई।
गांव सिसैसा के ही श्रमिक भानुप्रताप और उनका पुत्र मानवेंद्र मशीन पर काम करने आए थे। मशीन साइड में खड़ी करने के बाद मानवेंद्र मशीन पर चढ़कर लोहे का सामान उतारते समय ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन से छू गया और करंट लगने से मशीन से नीचे आ गिरा।
विज्ञापन
भानुप्रताप पुत्र को पुवायां सीएचसी लाए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मानवेंद्र गांव टेहरी ढुकरी के ज्ञान ज्योति पब्लिक इंटर कॉलेज में कक्षा 12 में पढ़ाई करता था। उसकी मौत से पिता, मां सुशीला देवी और भाई अनितेश का रो-रोकर बुरा हाल है।
परिवार काफी गरीब होने के कारण मानवेंद्र पिता के साथ अक्सर मजदूरी पर चला जाता था। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
विज्ञापन
गांव लखनापुर निवासी लालाराम का मकान बन रहा है। मंगलवार को लिंटर पड़ना था। सिंधौली के सिसैया निवासी रजनीश की मिक्सर मशीन लिंटर डालने के लिए लाई गई थी। किसी कारण से लिंटर डालना बुधवार तक के लिए टाल दिया गया। इस पर मिक्सर मशीन साइड में खड़ी कर दी गई।
विज्ञापन
गांव सिसैसा के ही श्रमिक भानुप्रताप और उनका पुत्र मानवेंद्र मशीन पर काम करने आए थे। मशीन साइड में खड़ी करने के बाद मानवेंद्र मशीन पर चढ़कर लोहे का सामान उतारते समय ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन से छू गया और करंट लगने से मशीन से नीचे आ गिरा।
विज्ञापन
भानुप्रताप पुत्र को पुवायां सीएचसी लाए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मानवेंद्र गांव टेहरी ढुकरी के ज्ञान ज्योति पब्लिक इंटर कॉलेज में कक्षा 12 में पढ़ाई करता था। उसकी मौत से पिता, मां सुशीला देवी और भाई अनितेश का रो-रोकर बुरा हाल है।
परिवार काफी गरीब होने के कारण मानवेंद्र पिता के साथ अक्सर मजदूरी पर चला जाता था। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।