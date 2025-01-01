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Shahjahanpur News: पराली में आग लगाने से ट्राॅला जला, विरोध पर धमकाया

Wed, 11 Nov 2026 01:09 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:09 AM IST
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Stubble burning leads to trailer catching fire; threats issued when challenged
खुदागंज में ट्रॉले में लगी आग। संवाद - फोटो : Samvad
खुदागंज। खेत में रखे धान की पराली के बंडलों में आग लगाने से उन्हें ढोने के लिए खड़ा ट्राॅला भी जल गया। आरोप है कि विरोध करने पर धमकाया गया।
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जैतीपुर थाना क्षेत्र के गांव बैसरी बैसरा निवासी गिरीश एक कंपनी में खेतों से धान की पराली काटकर उसके बंडल बनाने का काम करते हैं। उनके अनुसार, खुदागंज के मोहल्ला रामबाग निवासी चंद्रपाल ने नवादा रोड स्थित राइस मिल के पास अपने खेत की पराली के बंडल बनवाकर उठवाने की बात कही थी। आठ नवंबर को गिरीश, ट्रैक्टर चालक के साथ खेत में पराली के बंडल बनाकर रख आए थे।

आरोप है कि नौ नवंबर को दोपहर करीब दो बजे चंद्रपाल ने खेत में रखे पराली के बंडलों में आग लगा दी। इससे वहां रखे बंडलों के साथ ट्राॅले में लदी पराली भी जल गई और ट्राॅला भी जल गया। गिरीश ने विरोध किया तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
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सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की जाएगी। संवाद
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