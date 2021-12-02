Shahjahanpur News: दो किशोरियों की मौत का राज खोल सकते हैं मोबाइल फोन

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सोमवार सुबह करीब छह बजे हरैया गांव में 15 और 17 वर्षीय मुंहबोली ममेरी-फुफेरी बहनों के शव गांव के बाहर जामुन के पेड़ से लटके मिले थे। दोनों के गले में उनके ही दुपट्टे कसे हुए थे। एक ही डाल पर दोनों के शव लटके मिलने से गांव में खलबली मच गई थी। किशोरियों के शरीर और जामुन के पेड़ पर कोई स्पष्ट निशान नहीं मिलने से मामला उलझ गया है।पुलिस दोनों के बीच गहरी निकटता की बात सामने आने के बाद मामले को आत्महत्या से जोड़कर जांच कर रही है। हालांकि, मंगलवार शाम तक उनकी मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। पुलिस ने दोनों के फोन कब्जे में लेकर लॉक खुलवाया था, लेकिन शुरुआती जांच में कोई खास तथ्य हाथ नहीं लगे। इसके बाद मोबाइल फोन से डाटा रिकवर कराने और डिजिटल गतिविधियों की पड़ताल के लिए सर्विलांस सेल की मदद ली गई है।पुलिस को उम्मीद है कि चैट और सोशल मीडिया की जांच से घटना से पहले की परिस्थितियों और किशोरियों की मानसिक स्थिति से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।दीपावली की शाम दो घंटे बात की थी दोनों किशोरियों ने, चेहरों पर दिख रहा था तनावदो किशोरियों की मौत के बाद गांव में मातम छाया है। लोगों में घटना की वजह जानने की उत्सुकता है। मंगलवार को गांव की हर गली में सामान्य दिनों की अपेक्षा कम लोग नजर आए। गांव के एक व्यक्ति के अनुसार, रविवार रात 17 वर्षीय किशोरी को उसके घर से 50 मीटर दूरी पर स्थित पाकड़ के पेड़ के दूसरी किशोरी के साथ देखा गया था। वहां उन्होंने करीब दो घंटे तक बातचीत की थी। बातचीत के दौरान उनके चेहरों पर खुशी के बजाय तनाव झलक रहा था। उसके अगले दिन की सुबह ही दोनों किशोरियां टहलने की बात कहकर निकलीं और दो घंटे के बाद उनके शव लटके मिले थे।बड़ी किशोरी बोली थी-पापा आपके बिना त्योहार अच्छा नहीं लगतामंगलवार को 17 वर्षीय किशोरी के परिवार में मातम छाया रहा। मकान में रखा चूल्हा 36 घंटे बाद भी नहीं जला। मृतका के परिजनों को सांत्वना देने के लिए गांव के काफी लोगाें का आना-जाना लगा रहा। किशोरी के पिता भी कुर्सी पर काफी गमजदा बैठे थे। वह बताने लगे कि दीपावली की शाम को बेटी से बात हुई थी। फोन पर कहने लगी कि पापा आपके बिना त्योहार अच्छा नहीं लगता, आप जल्दी आ जाना। इस पर उन्होंने जवाब दिया था कि त्योहार पर नहीं आने का अफसोस उन्हें भी है। बोले- बेटी की बातों से कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था।बालिग होने का कर रहे थे इंतजार17 वर्षीय किशोरी के पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वह दिवाली वाले दिन भी कंबाइन चलाने के लिए मजदूरी पर बाहर गए हुए थे। वह बताने लगे कि उन्हें अपनी बेटी के विवाह की चिंता थी। पिता ने बताया कि वह बेटी के बालिग होने का इंतजार कर रहे थे। फिर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में पंजीकरण कराकर शादी कर देते। इतना कहते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक आए। बोले-हमारा तो सब कुछ ही लुट गया। इस बीच पुवायां से विधायक चेतराम व पूर्व विधायक शकुंतला देवी ने पहुंचकर मृतकों को सांत्वना दी।मरने से तीन दिन पहले ही बुआ के घर से आई थी किशोरी17 वर्षीय किशोरी घटना से तीन दिन पहले ही बुआ के घर से लौटकर आई थी। वह बंडा के एक गांव में रहने वाली बुआ के घर एक सप्ताह तक रुकी थी। परिजनों के अनुसार, त्योहार को देखते हुए उसने घर की सफाई करने के साथ ही अन्य तैयारियों को पूरा किया था।वीडियोकॉल से पापा से की थी बात, मांगे थे आतिशबाजी के लिए एक हजार रुपये15 वर्षीय किशोरी के घर में भी मंगलवार को मातम पसरा रहा। परिजनों को सांत्वना देने लोग पहुंच रहे थे। किशोरी के पिता ने बताया कि वह बाहर रहते हैं। दीपावली पर वीडियोकॉल पर बेटी से बात हुई थी। उसने आतिशबाजी के लिए एक हजार रुपये मांगे थे, जो ऑनलाइन भेज दिए थे, साथ ही अलग से चार हजार रुपये अन्य खर्चों के लिए भी भेजे थे। कमरे में बैठे पिता किशोरी को याद कर वह भावुक हो उठे।जामुन के पेड़ की साइड पहले भी जा चुकी थी एक किशोरीजिस जामुन के पेड़ पर किशोरियों के शव फंदे से लटके मिले हैं। उस ओर पहले भी 17 वर्षीय किशोरी जा चुकी है। उसे रास्ते की पूरी तरह मालूमात थी। किशोरी के पिता ने बताया कि एक बार उनकी बेटी जामुन के पेड़ की तरफ गई थी। तब बेटे ने उन्हें फोन पर बताया था। उसके बाद बेटी को शालीनता के साथ समझाकर रोका था। बताया था कि वह जंगल का रास्ता है। इसलिए उस ओर नहीं जाए। गांव के परशुराम शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन गांव की दस से 15 महिलाएं टहलने जाती हैं। इन किशोरियों को उस ओर जाते नहीं देखा था।गांव में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाईकिशाेरियों की मौत के बाद गांव में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है जो नजर रखे हुए हैं। इंस्पेक्टर राजीव तोमर ने मंगलवार को गांव में पहुंचकर फिर से घटनास्थल देखा ओर परिजनों से जानकारी ली। इस बीच जामुन के पेड़ के पास देशी शराब के पॉलिथीन और गुटखे के रैपर पड़े मिले।निगोही के हरैया गांव के मामले की गहनता से जांच कराई जा रही है। तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर्विलांस सेल मोबाइल का डाटा भी खंगाल रही है। -सौरभ दीक्षित, एसपी