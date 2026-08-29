शाहजहांपुर में हादसा: निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरा, दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल
रोजा क्षेत्र के गांव पिलखना में शुक्रवार सुबह हादसा हो गया। एक निर्माणाधीन मकान का लिंटर अचानक गिर गया, जिसके मलबे में दबकर दो भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
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शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र के गांव पिलखना में शुक्रवार सुबह निर्माणाधीन मकान का लिंटर भरभराकर गिर गया। मलबे में दबने से दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाहर निकाला और राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा। वहां उनका उपचार चल रहा है।
गांव पिलखना निवासी होरीलाल के मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। शुक्रवार सुबह करीब 8:40 बजे अचानक मकान का लिंटर गिर गया। इस दौरान होरीलाल के पुत्र शत्रुघ्न (25) और सचिन (18) मलबे के नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही रोजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
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पुलिस और ग्रामीणों ने राहत एवं बचाव कार्य चलाकर मलबा हटाया और दोनों युवकों को बाहर निकाला। बाद में एंबुलेंस से उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि दोनों युवकों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।