फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Slab of under-construction house collapses two real brothers critically injured in Shahjahanpur

शाहजहांपुर में हादसा: निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरा, दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल

Sat, 29 Aug 2026 02:36 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 29 Aug 2026 02:36 PM IST
सार

रोजा क्षेत्र के गांव पिलखना में शुक्रवार सुबह हादसा हो गया। एक निर्माणाधीन मकान का लिंटर अचानक गिर गया, जिसके मलबे में दबकर दो भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।  

विज्ञापन
Slab of under-construction house collapses two real brothers critically injured in Shahjahanpur
निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र के गांव पिलखना में शुक्रवार सुबह निर्माणाधीन मकान का लिंटर भरभराकर गिर गया। मलबे में दबने से दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाहर निकाला और राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा। वहां उनका उपचार चल रहा है।

विज्ञापन


गांव पिलखना निवासी होरीलाल के मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। शुक्रवार सुबह करीब 8:40 बजे अचानक मकान का लिंटर गिर गया। इस दौरान होरीलाल के पुत्र शत्रुघ्न (25) और सचिन (18) मलबे के नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही रोजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ेंबरेली में भाजपा नेता की हत्या: हमलावरों ने चाकू से किए ताबड़तोड़ प्रहार, मातम में बदलीं त्योहार की खुशियां
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस और ग्रामीणों ने राहत एवं बचाव कार्य चलाकर मलबा हटाया और दोनों युवकों को बाहर निकाला। बाद में एंबुलेंस से उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि दोनों युवकों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed