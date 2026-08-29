शाहजहांपुर में हादसा: निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरा, दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल

शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र के गांव पिलखना में शुक्रवार सुबह निर्माणाधीन मकान का लिंटर भरभराकर गिर गया। मलबे में दबने से दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाहर निकाला और राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा। वहां उनका उपचार चल रहा है।

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