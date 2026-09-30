Shahjahanpur News: जर्जर रास्तों की मरम्मत नहीं कराने पर शुरू किया धरना

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इस बीच, संगठन के युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह और तहसील अध्यक्ष गेंदन लाल लोधी एसडीएम आदित्य श्रीवास्तव से मिले और उन्हें ज्ञापन देकर दोनों मार्ग जल्द ठीक कराने और फसली नुकसान का सर्वे जल्द कराकर किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की। हालांंकि, एसडीएम के आश्वासन पर कार्यकर्ताओं ने धरना स्थगित कर दिया। एसडीएम आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों मार्गों की जल्द मरम्मत करा दी जाएगी। संवाद

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तिलहर। ओवरब्रिज निर्माण के लिए निगोही मार्ग की रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बावजूद रुजवारी और गुलचंंपा रेलवे क्रॉसिंग के जर्जर हो चुके वैकल्पिक मार्गों की मरम्मत नहीं कराने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार से एसडीएम कार्यालय के समक्ष धरना शुरू कर दिया।