Shahjahanpur News: कॉलेज गईं सगी बहनें लापता, पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट

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दोनों पुत्रियों के पास मोबाइल फोन हैं, जो स्विच ऑफ हैं। उन्हें पुत्रियों के साथ अनहोनी या अपहरण की आशंका है। गांव में चर्चा है कि दोनों बहनें नौकरी करने हरिद्वार जाना चाहती थीं, लेकिन पिता ने मना कर दिया। पुलिस प्रथमदृष्टया मान रही है कि दोनों बहनें खुद ही कहीं गई हैं। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर युवतियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद

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पुवायां। एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उनकी दो पुत्रियां पांच सितंबर की दोपहर घर से कॉलेज जाने की बात कहकर निकली थीं। दोपहर बाद चार बजे उनकी पुत्रियों से मोबाइल फोन पर बात हुई तो दोनों ने बताया था कि वे घर आ रही हैं, लेकिन पुत्रियां घर नहीं पहुंचीं।