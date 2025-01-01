Shahjahanpur News: शाह क्लब रेड ने एक रन से जीता रोमांचक मुकाबला

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शाह क्लब रेड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15.1 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए। टीम की ओर से अनुज प्रताप सिंह ने 73 रनों की शानदार पारी खेली। विकास कुमार ने 52, आर्यन बतरा ने 25, अनिरुद्ध वर्मा ने 19 और आर्यन वर्मा ने 15 रनों का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी शाह क्लब की टीम निर्धारित ओवरों में पांच विकेट खोकर 188 रन ही बना सकी।टीम की ओर से शिखर दीक्षित ने 84 रन बनाए, जबकि अभय सिंह गुर्जर ने 28 रनों की पारी खेली। इस तरह शाह क्लब रेड ने एक रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। कोच अभय सिंह गुर्जर ने आर्यन सिंह को शानदार क्षेत्ररक्षण के लिए सम्मानित किया। संवाद