Shahjahanpur News: युवक के अपहरण के मामले में हिरासत में लिए गए कई लोग
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:58 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:58 AM IST
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तिलहर। पुलिस ने मंगलवार की शाम युवक बाबूउद्दीन को अपहृत किए जाने के मामले में कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ करने के साथ नामजद आरोपियों की तलाश में दबिश दी गई।
मोहल्ला बनवारीपुर निवासी पार्थ शर्मा ने सिंह कॉलोनी निवासी अभिराज ठाकुर और गुरगवां कॉलोनी के मंथन गुप्ता समेत कई अन्य अज्ञात लोगों पर दोस्त बाबूउद्दीन को जबरन अपने वाहन पर बैठाकर अपहृत कर ले जाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
हालांकि, बाद में आरोपी बाबूउद्दीन को फरीदपुर के पास हाईवे के किनारे छोड़कर भाग गए थे। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि अपहरण को लेकर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि नामजद आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी गई है। संवाद
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मोहल्ला बनवारीपुर निवासी पार्थ शर्मा ने सिंह कॉलोनी निवासी अभिराज ठाकुर और गुरगवां कॉलोनी के मंथन गुप्ता समेत कई अन्य अज्ञात लोगों पर दोस्त बाबूउद्दीन को जबरन अपने वाहन पर बैठाकर अपहृत कर ले जाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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हालांकि, बाद में आरोपी बाबूउद्दीन को फरीदपुर के पास हाईवे के किनारे छोड़कर भाग गए थे। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि अपहरण को लेकर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि नामजद आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी गई है। संवाद
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