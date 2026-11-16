Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Service Manager inspects Roadways workshop; emphasizes availability of spare parts

Shahjahanpur News: रोडवेज कार्यशाला का सेवा प्रबंधक ने किया निरीक्षण, कल-पुर्जों की उपलब्धता पर दिया जोर

Mon, 16 Nov 2026 01:43 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Mon, 16 Nov 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Service Manager inspects Roadways workshop; emphasizes availability of spare parts
शाहजहांपुर में रोडवेज कार्यशाला का निरीक्षण करते सेवा प्रबंधक संतोष कुमार। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

शाहजहांपुर। परिवहन निगम के हरदोई परिक्षेत्र के सेवा प्रबंधक संतोष कुमार ने रविवार को शाहजहांपुर रोडवेज बस अड्डे और कार्यशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यशाला में बसों की मरम्मत और रखरखाव की व्यवस्था देखी। उन्होंने खराब बसों की स्थिति के साथ ही मरम्मत कार्य की प्रगति की जानकारी ली। कहा कि कल-पुर्जों की उपलब्धता में कमी नहीं आने देंगे।
दोपहर करीब साढ़े 12 बजे पहुंचे रोडवेज बस अड्डे पर पहुंचे सेवा प्रबंधक का एआरएम अरुण कुमार ने स्वागत किया। उन्होंने रोडवेज बस अड्डे के विभिन्न पटलों पर जाकर जानकारी ली। इस बीच साफ-सफाई पर संतोष जताया। इसके बाद कार्यशाला में पहुंचे। वहां एक बस खुली हुई मिली, जिस पर कर्मचारी मरम्मत का काम कर रहे थे। वहीं, फिटनेस पूरी नहीं होने के कारण एक बस खड़ी मिली। सेवा प्रबंधक ने कर्मचारियों से वाहनों की मरम्मत में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कार्यशाला में उपलब्ध कल-पुर्जों और अन्य जरूरी संसाधनों की स्थिति भी देखी।
विज्ञापन

सेवा प्रबंधक ने बताया कि बसों के बेहतर रखरखाव के लिए जरूरी कल-पुर्जे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिन सामानों की कमी है, उन्हें खरीदवाकर दिया जा रहा है, ताकि मरम्मत कार्य प्रभावित न हो।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed