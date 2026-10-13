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Shahjahanpur News: क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए 13 खिलाड़ियों का चयन

Tue, 13 Oct 2026 01:49 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:49 AM IST
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Selection of 13 players for the cricket tournament.
शाहजहांपुर। आजमगढ़ में आयोजित होने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए एनटीआई में खिलाड़ियों का ट्रायल कराया गया। इसमें 13 खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
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जिला क्रीड़ा अधिकारी एसपी बमनिया ने बताया कि ट्रायल के आधार पर 13 खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ियों में नितिन मौर्य, निखिल कुमार, कर्तव्य, शिवांश सक्सेना, तनिष्क, अंकुश मौर्य, अनमोल कटियार, समित दास, जयवीर सिंह, राघव मौर्य, जलज, पार्थ और हर्षवीर सिंह शामिल हैं। चयनित खिलाड़ी मंडल स्तर पर ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे।
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