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देशभर से करीब 200 कलाकारों ने ऑडिशन और चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया था, जिनमें से केवल 25 कलाकारों को चुना गया है। वह रोजा की न्यू चर्च कॉलोनी के रहने वाले हैं। उनके अभिनय सफर की शुरुआत रूरल नाट्य संस्था के माध्यम से नाटक तीन तिलंगे से की थी।इसके बाद कई नाटकों में काम किया। उसके बाद मुंबई पहुंचे। वहां उन्होंने कास्टिंग एसोसिएट के रूप में काम किया। इस दौरान क्राइम पेट्रोल, मौका-ए-वारदात, डेली सोप घर एक मंदिर, विभिन्न वेब सीरीज और विज्ञापनों से जुड़े रहे। संवाद