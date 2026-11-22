Shahjahanpur News: कच्चा कटरा से राजघाट तक जल्द बनेगी सड़क, गड्ढों से मिलेगी मुक्ति
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:38 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:38 PM IST
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शाहजहांपुर। कच्चा कटरा से राजघाट चौकी तक जर्जर सड़क से जल्द राहगीरों को निजात मिलेगी। राज्य सेक्टर योजना के तहत करीब 1400 मीटर लंबी सड़क का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होगी।
यह मार्ग काफी व्यस्त है। बरेली मोड़ और राजकीय मेडिकल कॉलेज जाने वाले मरीजों समेत बड़ी संख्या में लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने से राहगीरों को परेशानी होती है। आए दिन लोग गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। राजघाट चौकी से पहले पुलिया का निर्माण करीब एक साल से चलने के कारण यहां जाम की समस्या भी बनी रहती है।
नगर निगम के निर्माण विभाग ने जल निगम को दो दिन में सभी संबंधित कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सड़क बनने के बाद दोबारा खोदाई की नौबत न आए। निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता आशीष त्रिवेदी ने बताया कि सड़क का निर्माण राज्य सेक्टर योजना के तहत पैकेज के आधार पर कराया जा रहा है। इस कारण इसकी अलग से लागत बताना संभव नहीं है।
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यह मार्ग काफी व्यस्त है। बरेली मोड़ और राजकीय मेडिकल कॉलेज जाने वाले मरीजों समेत बड़ी संख्या में लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने से राहगीरों को परेशानी होती है। आए दिन लोग गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। राजघाट चौकी से पहले पुलिया का निर्माण करीब एक साल से चलने के कारण यहां जाम की समस्या भी बनी रहती है।
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नगर निगम के निर्माण विभाग ने जल निगम को दो दिन में सभी संबंधित कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सड़क बनने के बाद दोबारा खोदाई की नौबत न आए। निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता आशीष त्रिवेदी ने बताया कि सड़क का निर्माण राज्य सेक्टर योजना के तहत पैकेज के आधार पर कराया जा रहा है। इस कारण इसकी अलग से लागत बताना संभव नहीं है।
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