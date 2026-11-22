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युवाओं ने नए मतदाता बनने के लिए फार्म-6 भरा, जबकि कुछ लोगों ने नाम और अन्य विवरण में संशोधन के लिए आवेदन किया। डॉ. सुदामा प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज में एक बूथ की बीएलओ रविवार को भी अनुपस्थित रहीं। एडीएम प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र ने बताया कि रविवार को मतदान केंद्रों पर अधिक लोग पहुंचे। युवाओं ने फार्म-6 भरे और अन्य मतदाताओं ने सूची में अपने नाम की जांच की।मीरानपुर कटरा में कलान एसडीएम आशुतोष कुमार सिंह ने मोहल्ला बंगशान स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगे शिक्षकों से प्रगति रिपोर्ट ली।मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाएतिलहर। नगर में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चलाए जा रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत रविवार को नगर पालिका, एलबीजेपी इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सहित विभिन्न मतदान केंद्रों पर बीएलओ ने मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य किया। इस दौरान मृत मतदाताओं के नाम हटाने और मतदाता सूची में त्रुटियों को ठीक कराने के लिए प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की गई। संवादबीएलओ ने नए मतदाताओं को तलाश कियानिगोही। विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत बीएलओ ने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहकर कार्रवाई की। इस बीच नए वोट बनाने व छूटे हुए मतदाताओं की तलाश की गई। उनके घरों पर दस्तक देकर फॉर्म भरवाए गए। संवाद