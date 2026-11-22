विज्ञापन



गोष्ठी : एसपी कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गोष्ठी सुबह दस बजे से

क्रिकेट मैच : जीएफ कॉलेज मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से।

-कैंट स्थित मैदान पर रोडवेज कर्मियों की टीमों के बीच मैच दोपहर 12 बजे से



श्रीमद्भागवत कथा : सेहरामऊ दक्षिणी के मां जालिपा देवी मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 2:00 बजे से।

प्रभातफेरी : कृष्णानगर स्थित श्रीकृष्ण मंदिर से प्रभातफेरी निकाली जाएगी सुबह 7.00 बजे से।