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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि रविवार को अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस था।इस तरह अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री की गिरावट आई, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने बताया कि वायुदाब में 13 मिलीबार की गिरावट दर्ज की गई है। आर्द्रता 56 फीसदी रहने से वातावरण में नमी कम हुई है। पछुआ हवा चलने से तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। संवाद