Shahjahanpur News: विद्यार्थियों को बांटे छात्रवृत्ति प्रमाणपत्र

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विधायक ने कहा कि विद्यार्थियों के बैंक खाते शून्य बैलेंस पर खुलवाए गए हैं और छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे उनके खातों में भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में बाउंड्रीवाॅल, टायलीकरण और अन्य कार्य कराए गए हैं। जर्जर 26 विद्यालयों के पुनर्निर्माण को स्वीकृति मिली है।कांट और सेहरामऊ दक्षिणी में करीब पांच-पांच करोड़ रुपये की लागत से कस्तूरबा आवासीय विद्यालय और कांट में 43 करोड़ रुपये की लागत से सर्वोदय आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। इस दौरान प्रधानाचार्य संजय मौर्य, सुरेंद्र पाल सिंह, पंकज कुमार समेत शिक्षक मौजूद रहे। संवाद