Shahjahanpur News: सफाई कर्मचारियों ने जलालाबाद में नारेबाजी कर विरोध जताया
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:39 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:39 PM IST
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आउटसोर्सिंग से हटाए जाने पर जताया आक्रोश, एसडीएम को ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
जलालाबाद। नगर पालिका परिषद के सफाईकर्मियों ने अधिशासी अधिकारी, ठेकेदार व एक लिपिक पर आउटसोर्सिंग से हटाकर उन सभी को मजदूरी पर कर दिए जाने का आरोप लगाते हुए तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच एसडीएम मधुसूदन गुप्ता को ज्ञापन भी दिया गया।
जिला उपाध्यक्ष प्रेमप्रकाश वाल्मीकि के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में सफाईकर्मियों ने एसडीएम को बताया कि वह लोग वर्ष 2014 से आउटसोर्सिंग के जरिये सफाई कर्मचारी के रूप के काम कर रहे थे। वर्ष 2023-24 में नए ठेकेदार ने ईओ व एक बाबू के साथ सांठगांठ कर नियम विरुद्ध आउटसोर्सिंग से अलग करके दैनिक मजदूर के रूप में कर दिया।
आरोप है कि कंपनी ठेकेदार ईओ का करीबी व्यक्ति है। इस संबंध में उन लोगों ने 29 जुलाई को ईओ को शिकायती पत्र भी दिया था लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पालिका मनमानी कर उन लोगों का उत्पीड़न व शोषण कर रही है। ज्ञापन में ठेकेदार का टेंडर निरस्त कर ईओ व बाबू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है।
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अधिशासी अधिकारी एचएन उपाध्याय ने बताया कि मजदूरी पर लगाने का कोई नियम ही नहीं है। आरोप निराधार हैं। सभी सफाईकर्मी आउटसोर्सिंग पर ही लगे हुए है। कांग्रेस के सलमान के अलावा झुनकू लाल, सुशील, अंकित, संजीव, किशन लाल, नन्हे व संतोष मौजूद रहे। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
जलालाबाद। नगर पालिका परिषद के सफाईकर्मियों ने अधिशासी अधिकारी, ठेकेदार व एक लिपिक पर आउटसोर्सिंग से हटाकर उन सभी को मजदूरी पर कर दिए जाने का आरोप लगाते हुए तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच एसडीएम मधुसूदन गुप्ता को ज्ञापन भी दिया गया।
जिला उपाध्यक्ष प्रेमप्रकाश वाल्मीकि के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में सफाईकर्मियों ने एसडीएम को बताया कि वह लोग वर्ष 2014 से आउटसोर्सिंग के जरिये सफाई कर्मचारी के रूप के काम कर रहे थे। वर्ष 2023-24 में नए ठेकेदार ने ईओ व एक बाबू के साथ सांठगांठ कर नियम विरुद्ध आउटसोर्सिंग से अलग करके दैनिक मजदूर के रूप में कर दिया।
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आरोप है कि कंपनी ठेकेदार ईओ का करीबी व्यक्ति है। इस संबंध में उन लोगों ने 29 जुलाई को ईओ को शिकायती पत्र भी दिया था लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पालिका मनमानी कर उन लोगों का उत्पीड़न व शोषण कर रही है। ज्ञापन में ठेकेदार का टेंडर निरस्त कर ईओ व बाबू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है।
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अधिशासी अधिकारी एचएन उपाध्याय ने बताया कि मजदूरी पर लगाने का कोई नियम ही नहीं है। आरोप निराधार हैं। सभी सफाईकर्मी आउटसोर्सिंग पर ही लगे हुए है। कांग्रेस के सलमान के अलावा झुनकू लाल, सुशील, अंकित, संजीव, किशन लाल, नन्हे व संतोष मौजूद रहे। संवाद