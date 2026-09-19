Shahjahanpur News: आउटसोर्सिंग सुविधाओं की मांग को लेकर सफाई कर्मियोें ने किया प्रदर्शन
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:28 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:28 AM IST
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जलालाबाद। पालिका के सफाईकर्मियों ने आउटसोर्सिंग सुविधाओं की मांग पूरी नहीं होने पर शुक्रवार को फिर तहसील जाकर प्रदर्शन किया और तहसीलदार राघवेश मणि त्रिपाठी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता प्रेमप्रकाश वाल्मीकि के नेतृत्व में तहसील पहुंचे सफाई कर्मियों ने कहा कि उन्हें आउटसोर्सिंग के जरिये काम पर रखा गया था, लेकिन वर्ष 2023- 24 से उनसे दैनिक मजदूर के रूप कार्य लिया जाने लगा। इससे शासनादेश के तहत उन्हें मिलने वाली कई सुविधाएं बंद हो गईं। तहसीलदार के अनुसार सफाई कर्मियों को आश्वस्त किया गया है कि ईओ के स्तर से समस्या हल कराई जाएगी। प्रदर्शन में अरविंद, राजकुमार, करन, गोविंद, किशनलाल, सर्वेश आदि सफाईकर्मी शामिल रहे। संवाद
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सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता प्रेमप्रकाश वाल्मीकि के नेतृत्व में तहसील पहुंचे सफाई कर्मियों ने कहा कि उन्हें आउटसोर्सिंग के जरिये काम पर रखा गया था, लेकिन वर्ष 2023- 24 से उनसे दैनिक मजदूर के रूप कार्य लिया जाने लगा। इससे शासनादेश के तहत उन्हें मिलने वाली कई सुविधाएं बंद हो गईं। तहसीलदार के अनुसार सफाई कर्मियों को आश्वस्त किया गया है कि ईओ के स्तर से समस्या हल कराई जाएगी। प्रदर्शन में अरविंद, राजकुमार, करन, गोविंद, किशनलाल, सर्वेश आदि सफाईकर्मी शामिल रहे। संवाद
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