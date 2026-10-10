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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Samajwadi Party members paid tribute on Mulayam Singh Yadav's death anniversary.

Shahjahanpur News: मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर सपाइयों ने दी श्रद्धांजलि

Sat, 10 Oct 2026 11:08 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:08 PM IST
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Samajwadi Party members paid tribute on Mulayam Singh Yadav's death anniversary.
शाहजहांपुर में अंटा मोहल्ला ​स्थित कार्यालय में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के चित्र पर माल्य
शाहजहांपुर। सपा के संस्थापक, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षामंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर शनिवार को बिजलीपुरा स्थित सपा के जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और उनके विचारों को याद किया।
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जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने गोष्ठी में कहा कि मुलायम सिंह यादव ने डॉ. राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाते हुए गरीबों, किसानों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष किया। पूर्व विधायक राजेश यादव, अवधेश कुमार वर्मा, रोशन लाल वर्मा, हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर, अनवर अली आदि मौजूद रहे।
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बंडा/तिलहर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर शनिवार को सपाइयों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बंडा स्थित सपा कैंप कार्यालय से साइकिल यात्रा निकाली गई। यात्रा में जितेंद्र प्रसाद गौतम, मितेंद्र सिंह यादव, समर्थ यादव, गौरव यादव, ओमेंद्र सिंह यादव, पीएल गौतम, सुनील कुमार सागर समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे।
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तिलहर में अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनवर उल्ला खान वारसी के आवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद किया। संवाद
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