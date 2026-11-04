Shahjahanpur News: सांप के डसने से रिक्शा चालक की मौत

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परिजनों ने बताया कि जय सिंह रविवार दोपहर करीब ढाई बजे मीरानपुर कटरा-सिउरा मार्ग स्थित गल्ले की आढ़त पर चोकर के कट्टे हटा रहे थे। इसी दौरान सांप ने उनके दाहिने हाथ में डस लिया। परिजन उन्हें गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उन्हें भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान सोमवार को उनकी मौत हो गई। संवाद

मीरानपुर कटरा। सर्पदंश से तिलहर के रुजुआरी गांव निवासी रिक्शा चालक जय सिंह (27) की सोमवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई।