शाहजहांपुर: गंगा एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर के पास दो बाइकों की भिड़ंत, सेवानिवृत्त सचिव की मौत, एक अन्य घायल
शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र में मंगलवार सुबह दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में 70 वर्षीय सेवानिवृत्त सचिव की मौत हो गई। दूसरे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
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शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र में बरेली-फर्रुखाबाद हाईवे पर मंगलवार सुबह करीब आठ बजे गंगा एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर के पास दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में जलालाबाद के मोहल्ला प्रेमनगर निवासी साधन सहकारी समिति के सेवानिवृत्त सचिव अमर सिंह (70) की मौत हो गई। दूसरी बाइक पर सवार कटरा थाना क्षेत्र के हुलासनगरा निवासी हरिराम उर्फ महेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए।
मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव मोहनिया निवासी अमर सिंह कई वर्षों से परिवार के साथ जलालाबाद के मोहल्ला प्रेमनगर में रह रहे थे। रविवार को वह अपने पैतृक गांव गए थे। मंगलवार सुबह बाइक से जलालाबाद लौट रहे थे। करीब आठ बजे गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से बरेली हाईवे की ओर मुड़ते समय जलालाबाद की तरफ से आ रही हरिराम की बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई।