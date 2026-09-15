शाहजहांपुर: झोलाछाप के इलाज के बाद छह वर्षीय बालक की मौत, गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

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शाहजहांपुर के सिंधौली क्षेत्र के गांव मियांपुर में झोलाछाप के इलाज के बाद छह साल के बालक आरव की मौत हो गई। परिजन ने गलत दवा देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। विज्ञापन

पीलीभीत जिले के करेली थाना क्षेत्र के गांव पसियापुर निवासी राजीव के छह वर्षीय पुत्र आरव को सोमवार शाम करीब आठ बजे पेट में दर्द हुआ। परिजन उसे मियांपुर स्थित अस्पताल ले गए। आरोप है कि चिकित्सक ने बालक को भर्ती कर ड्रिप लगाने के साथ इंजेक्शन लगाए। इसके बाद बालक के मुंह से झाग निकलने लगा और देर रात उसकी मौत हो गई।

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अस्पताल संचालक और कर्मचारी फरार

परिजनों की सूचना पर पीआरवी के पहुंचते ही अस्पताल संचालक और कर्मचारी मौके से फरार हो गए। बालक की मौत से आक्रोशित परिजनों ने हंगामा किया। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पिता राजीव की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिवसरन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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