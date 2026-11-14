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Shahjahanpur News: नारद मोह की लीला का किया मंचन

Sat, 14 Nov 2026 01:32 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:32 AM IST
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Ramlila in Shahjahanpur
निगोही में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आरती करते श्रद्धालु। संवाद
निगोही। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आरती के साथ रामलीला मंचन का शुभारंभ हुआ। इसके बाद नारद मोह की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। नारद मोह की लीला के जरिये भक्ति और विनम्रता का संदेश दिया गया। इस दौरान कथा व्यास नारायण शर्मा और विजय शर्मा ने प्रसंग का वर्णन किया। आयोजन स्वामी विष्णु कुमार दत्तात्रेय के मार्गदर्शन में हुआ। इस मौके पर मेला प्रबंधक मुन्ना कुशवाहा, सर्वेश कुशवाहा, गुड्डू मस्ताना, जगदीप शर्मा, ओम हरि मिश्रा, रवि शर्मा, आकाश गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद
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