Shahjahanpur News: गुरु की साधना से अंतर्मन होता है पवित्र, राग-द्वेष का होता है अंत

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सुबह प्रथम सत्र में ब्रजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि बड़े बाबूजी और छोटे बाबूजी के गुरुधाम चले जाने से उनकी कमी हमेशा महसूस होगी, लेकिन सत्संग की धारा निरंतर बहती रहेगी। उन्होंने राजस्थान की एक रियासत की महारानी का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि गुरु महाराज ने उन्हें स्वप्न में साधना की क्रिया बताई थी, जिसके बाद वह सत्संग से जुड़ गईं।नोएडा से आए अनूप पचौरी ने कहा कि सत्संग में आने से धीरे-धीरे मन के राग-द्वेष समाप्त होते हैं और सभी के प्रति प्रेम का भाव जागृत होता है। अहमदाबाद से आए राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वैराग्य के बिना ईश्वर के प्रति पवित्र अनुराग उत्पन्न नहीं हो सकता। सब कुछ होते हुए भी आसक्ति से दूर रहना ही वैराग्य है।सत्संग स्थल पर डॉ. मनमोहन लाल गुप्ता, डॉ. पूनम गुप्ता और डॉ. राजेंद्र कुशवाह की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव डॉ.विजय जौहरी की ओर से लगाए गए शिविर में 100 से अधिक सत्संगियों की डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की जांच कर आवश्यक परामर्श और निशुल्क औषधियां दी गईं।सत्संग परिवार की महिलाएं तैयार कर रहीं भोजनसमारोह में सत्संगियों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। भोजनालय में सत्संग परिवार की महिलाएं समर्पित भाव से भोजन तैयार कर रही हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमित त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय परिसर में सत्संगियों के विश्राम की व्यवस्था संभाली हैं। राजीव कुमार शर्मा, आलोक श्रीवास्तव, मंकुर अग्रवाल, आशा सिंह और राजकमल मिश्रा आयोजन में सहयोग कर रहे हैं।