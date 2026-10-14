Shahjahanpur News: रामबरात निकाली, जगह-जगह पुष्पवर्षा से स्वागत

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सेठ जनार्दन गुप्ता ने देव स्वरूपों के जलपान की व्यवस्था की। राजीव सक्सेना ने पूजन-अर्चन, भोग और आरती की। इससे पहले परशुराम जन्मस्थली के महंत सत्यदेव पांडेय ने मंत्रोच्चारण के साथ फीता काटकर शोभायात्रा का शुभारंभ किया। नगर भ्रमण के बाद रामलीला मैदान में श्रीराम-सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद शोभायात्रा परशुराम मंदिर पहुंची, जहां समापन हुआ। संवादकैकेई का हठ देख भावुक हुए दर्शकखुदागंज। नगर के रामलीला मैदान पर मंगलवार को कैकेई-मंथरा संवाद और कैकेई-दशरथ संवाद की लीला का मार्मिक मंचन हुआ। मंथरा ने कैकेई को भड़काकर भरत के लिए राजगद्दी और श्रीराम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने के लिए तैयार कर लिया। कैकेई के दोनों वर मांगने पर दशरथ व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। इस दौरान मेला कमेटी के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सुधीर सिंह, गिरीश गुप्ता, वेदराम राठौर, बलिस्टर सिंह, सौरभ गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवादविश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए राम को ले गए साथकुर्रियाकलां। कौढ़ा गांव की रामलीला में मंगलवार को विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा का मंचन हुआ। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीराम को साथ भेजने के लिए कहा। राम को बालक बताते हुए दशरथ ने असमर्थता जताई। बाद में वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राम को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। रामलीला के मंचन में राकेश पाठक, सुराजू त्रिवेदी, सुरेश पाठक, गोलू दुबे और शिवम दुबे ने सहयोग किया। संवादरावण जन्म और अत्याचारों का मंचनकुर्रियाकलां। चौहनापुर की रामलीला में मंगलवार को रावण जन्म और उसके अत्याचारों का मंचन किया गया। कलाकारों ने दिखाया कि रावण ने कुबेर को बंदी बनाकर उनका साम्राज्य छीन लिया। इसके बाद उसने धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा डालने के साथ देवताओं को भी परेशान किया। रावण के अत्याचार से धरती कांप उठी। मंचन में राजकमल पांडेय, सुनील त्रिपाठी, रामस्वरूप कुशवाहा, रामकुमार सिंह और शिवम अवस्थी ने सहयोग किया। संवाद