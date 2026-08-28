फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Raksha Bandhan: A thread of affection tied around brothers' wrists.

रक्षाबंधन : भाइयों की कलाई पर बांधी स्नेह की डोर

Fri, 28 Aug 2026 11:28 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
Raksha Bandhan: A thread of affection tied around brothers' wrists.
छोटा चौक में अपने भाई शौर्य खन्ना को राखी बांधती बहन तन्वी खन्ना। संवाद
शाहजहांपुर। भाई और बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन शुक्रवार को परंपरागत तरीके से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और माथे पर तिलक लगाकर लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार देने के साथ रक्षा का वादा किया।
विज्ञापन

शुक्रवार को शुभ मुहूर्त में बहनों ने चौक और रक्षाबंधन की थाली सजाई। इसके बाद भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। उनके माथे पर तिलक लगाकर मिठाई खिलाते हुए त्योहार की अटूट परंपरा को निभाया। बहनों ने भाइयों की आरती उतारी तो भाइयों ने उपहार और दक्षिणा दी। शहर से लेकर देहात तक भाई-बहनों ने त्योहार मनाया। किसी कारणवश भाई के घर नहीं पहुंच पाने वाली बहनों ने कोरियर व डाक पार्सल के जरिये राखी भिजवाई।
विज्ञापन

--
रेलवे स्टेशन पर भी दिखा भाई-बहन के स्नेह का रंग
रेलवे की ओर से आपकी सुरक्षा, संकल्प हमारा अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाने के साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया गया। मुख्य अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने डाउन लाइन से गुजरने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के लोको पायलट और गार्ड को राखी बांधकर रक्षाबंधन की खुशियां साझा कीं। उन्होंने रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों को भी राखी बांधी। कार्यक्रम में सुरक्षा को लेकर यात्रियों से विशेष सतर्कता बरतने और रेलवे के नियमों का पालन करने की अपील की गई। इससे पहले संरक्षा एवं रक्षाबंधन पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। स्टेशन अधीक्षक एके गौतम, सीएमआई एसके ठाकुर, सीएचआई त्रिलोक चंद्र, सीआईटी टीना राज, सीआरएस अनुराग भारद्वाज, सीबीएस रामबदन आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
भोर फाउंडेशन के कार्यक्रम में सैनिकों के बांधी गईं राखियां
रक्षाबंधन पर कैंट में भोर फाउंडेशन की ओर से हुए कार्यक्रम में 25 यूपी एनसीसी बटालियन के सैनिकों को राखियां बांधी गईं। फाउंडेशन की अध्यक्ष स्वाति सिंह और उनकी टीम ने राखियां बांधीं। स्वाति ने सैनिकों को राखियां बांधकर मिठाई खिलाई और देश के प्रति उनके त्याग व बलिदान के लिए आभार जताया। सैनिकों ने फाउंडेशन की टीम का अभिनंदन किया।

--
सना ने फिरोज के बांधी राखी
मीरानपुर कटरा। समाजसेवी फिरोज खान को उनकी मुंहबोली बहन सना सिंह ने राखी बांधकर अनूठी मिसाल पेश की। मुख्य चौराहा स्थित लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य बाजार मार्ग, कटरा-खुदागंज मार्ग, मीरानपुर कटरा-जलालाबाद राज्यमार्ग पर भीड़ रही। राखी, मिठाई व उपहारों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही। संवाद

छोटा चौक में अपने भाई शौर्य खन्ना को राखी बांधती बहन तन्वी खन्ना। संवाद

छोटा चौक में अपने भाई शौर्य खन्ना को राखी बांधती बहन तन्वी खन्ना। संवाद

छोटा चौक में अपने भाई शौर्य खन्ना को राखी बांधती बहन तन्वी खन्ना। संवाद

छोटा चौक में अपने भाई शौर्य खन्ना को राखी बांधती बहन तन्वी खन्ना। संवाद

छोटा चौक में अपने भाई शौर्य खन्ना को राखी बांधती बहन तन्वी खन्ना। संवाद

छोटा चौक में अपने भाई शौर्य खन्ना को राखी बांधती बहन तन्वी खन्ना। संवाद

छोटा चौक में अपने भाई शौर्य खन्ना को राखी बांधती बहन तन्वी खन्ना। संवाद

छोटा चौक में अपने भाई शौर्य खन्ना को राखी बांधती बहन तन्वी खन्ना। संवाद

छोटा चौक में अपने भाई शौर्य खन्ना को राखी बांधती बहन तन्वी खन्ना। संवाद

छोटा चौक में अपने भाई शौर्य खन्ना को राखी बांधती बहन तन्वी खन्ना। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed