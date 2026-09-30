Shahjahanpur News: बारिश से एनएच-730 सी की खुली पोल, फिर उभरे गड्ढे

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अथॉरिटी की ओर से कुछ समय पहले हाईवे के क्षतिग्रस्त हिस्सों और गड्ढों को भरकर पैचअप कराया गया था। उस समय सड़क की स्थिति में सुधार दिखाई दिया था, लेकिन लगातार दो दिन हुई तेज बारिश के बाद कई स्थानों पर किए गए पैचअप की परत उखड़ गई। गड्ढों में भरी सामग्री बाहर निकलकर सड़क पर फैल गई है।इसके साथ ही बारिश के पानी के दबाव से कुछ अन्य स्थानों पर भी सड़क की सतह क्षतिग्रस्त हो गई है। बारिश के बाद हाईवे के डिवाइडर किनारे कई स्थानों पर पानी जमा हो गया है। जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी लंबे समय तक सड़क के आसपास जमा रहता है। लगातार जलभराव से सड़क की ऊपरी परत कमजोर होने के साथ ही किनारों के क्षतिग्रस्त होने की आशंका बढ़ गई है।वाहनों का संतुलन बिगड़ने की रहती है आशंकाबारिश के बाद हाईवे पर कई जगह पैचअप की बजरी फैल गई है। भारी वाहनों के गुजरने से यह बजरी सड़क पर और फैल रही है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह स्थिति अधिक जोखिम वाली बनी हुई है। पानी और बजरी के कारण अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। रविवार को हाईवे पर दो ट्रकों के टायर फटने की घटना भी सामने आई। खासकर रात के समय पानी से भरे गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाने से दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है।बारिश अधिक होने की वजह से हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया है। उसका सर्वे करा लिया गया है। क्षतिग्रस्त गड्ढों की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। एक-दो दिन में हाईवे पर आवागमन सामान्य हो जाएगा।-अमन त्रिगुन, पीडी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ)