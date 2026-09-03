Shahjahanpur News: भदौरिया कंस्ट्रक्शन फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू

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नगर निगम के निर्माण विभाग में करीब चार वर्ष से पुवायां के गांव रघुनाथपुर निवासी सुनील कुमार सिंह की भदौरिया कंस्ट्रक्शन फर्म को विभिन्न निर्माण कार्यों के टेंडर मिलते रहे। फर्म की ओर से टेंडर प्रक्रिया में लगाए गए अनुभव प्रमाणपत्र शिकायत के बाद कराई गई जांच में फर्जी पाए गए। इसके बाद मुख्य अभियंता आशीष त्रिवेदी की ओर से फर्म के प्रोपराइटर के खिलाफ सदर बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।संबंधित फर्म को करीब 3.59 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य दिए जा चुके हैं। वर्तमान में भी फर्म के करीब एक करोड़ रुपये के दो निर्माण कार्य चल रहे थे। निगम की ओर से जारी नोटिस में एक सितंबर तक फर्म को जवाब देना था, लेकिन फर्म ने जवाब नहीं दिया है। इसके बाद फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।मथुरा कंस्ट्रक्शन के खिलाफ सभासद ने की है शिकायतफर्म मथुरा कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार तिलहर के नितगंजा मोहल्ले के रहने वाले प्रदीप कुमार गुप्ता की एक सभासद ने टेंडर प्रक्रिया में फर्जी चरित्र प्रमाणपत्र लगाने की शिकायत की थी। जांच में चरित्र प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए। जांच अधिकारी ने इन्हें कूटरचित ढंग से तैयार किए जाने की बात अपनी रिपोर्ट में कही। मामले की जांच की जा रही है। इसके आधार पर फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।भदौरिया कंस्ट्रक्शन फर्म ने जारी नोटिस का सही समय पर जवाब नहीं दिया। फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मथुरा कंस्ट्रक्शन की अभी जांच चल रही है।- सौम्या गुरुरानी, नगर आयुक्त