फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Prevented from burning an effigy; blocked the highway for 15 minutes.

Shahjahanpur News: पुतला फूंकने से रोका, 15 मिनट हाईवे पर लगाया जाम

Sat, 10 Oct 2026 11:20 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
Prevented from burning an effigy; blocked the highway for 15 minutes.
कांट में सपा नेताओं से पुतला छीनती पुलिस। स्रोत: सपा
कांट। बस स्टैंड के पास शनिवार को सपा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष तैय्यब खां के नेतृत्व में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का प्रतीकात्मक पुतला दहन करने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया और पुतला अपने कब्जे में ले लिया। इसे लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प व धक्कामुक्की हुई।
विज्ञापन

विरोध में प्रदर्शनकारियों ने करीब 15 मिनट तक हाईवे पर जाम लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कथित वोट चोरी और लोकतंत्र की हत्या के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान तौसीफ हुसैन, राम अवतार वर्मा, जुल्फिकार गाजी आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed