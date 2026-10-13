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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Preparations for PET have begun; 19 centers have been set up.

Shahjahanpur News: पीईटी को लेकर तैयारियां शुरू, 19 केंद्र बनाए गए

Tue, 13 Oct 2026 01:50 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:50 AM IST
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Preparations for PET have begun; 19 centers have been set up.
शाहजहांपुर। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) को लेकर जिले में तैयारियां शुरू हो गई हैं। परीक्षा के लिए 19 कॉलेजों व स्कूलों को केंद्र के रूप में चिह्नित कर वहां मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त कराने की तैयारी की जा रही है।
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पीईटी का आयोजन 25 और 30 अक्तूबर तथा एक नवंबर को किया जाएगा। परीक्षा के लिए जीएफ कॉलेज, आर्य महिला इंटर कॉलेज, आर्य महिला डिग्री कॉलेज, एबी रिच इंटर कॉलेज, जनता इंटर कॉलेज, हरकुमार पाठक कन्या पाठशाला, डीएस इंटर कॉलेज और दून इंटरनेशनल स्कूल सहित केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा दो पालियों में होगी।
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पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली अपराह्न तीन से शाम पांच बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
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नोडल अधिकारी एडीएम प्रशासन रजनीश मिश्रा ने बताया कि परीक्षा को नकलविहीन कराने के लिए मजिस्ट्रेट भी तैनात किए जाएंगे। सीसी कैमरों की निगरानी में परीक्षा कराई जाएगी।
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