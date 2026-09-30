Shahjahanpur News: फॉल्ट व केबल में आग लगने से गुल रही बिजली
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:08 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:08 AM IST
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शाहजहांपुर। शहर के तीन विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में मंगलवार को फॉल्ट और मरम्मत कार्य के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। अब्दुल्लागंज विद्युत उपकेंद्र के केरूगंज फीडर की 11 केवीए लाइन में दोपहर करीब साढ़े 12 बजे फॉल्ट आ गया। इससे संबंधित क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। कर्मचारियों ने फॉल्ट को ठीक कर करीब दो बजे आपूर्ति बहाल की।
निगोही रोड विद्युत उपकेंद्र के चिनौर-बाईबाग फीडर पर विपिन एन्क्लेव के पास लाइन पर कार्य कराया गया। इसके चलते क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बंद रही। शाम सात से साढ़े सात बजे बिजली बंद रही। बहादुरगंज विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत तीन खंभा वाली गली में केबल में आग लग गई। सूचना पर विद्युत निगम की टीम मौके पर पहुंची और केबल की मरम्मत का कार्य कराया। शाम सात बजे से साढ़े सात बजे तक यहां भी आपूर्ति बंद रही। अधिशासी अभियंता नगर आरपी सिंह ने बताया कि लाइन में फॉल्ट को दूर कराकर आपूर्ति को बहाल कर दिया गया है।
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बंडा क्षेत्र में आज एक घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित
शाहजहांपुर। 132 केवीए उपकेंद्र बंडा पर बुधवार को सुबह आठ से नौ बजे तक 33 केवीए मेन बस का शटडाउन प्रस्तावित है। इसके चलते उपकेंद्र से जुड़े कई क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति पूर्ण या आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी।
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विद्युत पारेषण खंड के अधिशासी अभियंता मोहम्मद सऊद ने बताया कि शटडाउन के दौरान 33 केवीए बंडा-प्रथम, नानकपुरी, रामपुरकला, ढका, खुटार और बंडा-द्वितीय फीडरों की आपूर्ति बाधित होने की संभावना है। संवाद
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सुभाषनगर और लोधीपुर के 1800 घरों की बंद रहेगी बिजली
शाहजहांपुर। खन्नौत और गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है। डीएम के निर्देश पर नदी किनारे बसे सुभाषनगर और लोधीपुर क्षेत्र के करीब 1800 घरों की बिजली आपूर्ति मंगलवार की पूरी रात के लिए बंद कर दी गई। अधीक्षण अभियंता अनुज प्रताप सिंह के अनुसार, जलभराव के कारण किसी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए यह निर्णय किया गया है। नदी का जलस्तर सामान्य होने और परिस्थितियां सुरक्षित होने के बाद ही आपूर्ति बहाल की जाएगी। संवाद
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निगोही रोड विद्युत उपकेंद्र के चिनौर-बाईबाग फीडर पर विपिन एन्क्लेव के पास लाइन पर कार्य कराया गया। इसके चलते क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बंद रही। शाम सात से साढ़े सात बजे बिजली बंद रही। बहादुरगंज विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत तीन खंभा वाली गली में केबल में आग लग गई। सूचना पर विद्युत निगम की टीम मौके पर पहुंची और केबल की मरम्मत का कार्य कराया। शाम सात बजे से साढ़े सात बजे तक यहां भी आपूर्ति बंद रही। अधिशासी अभियंता नगर आरपी सिंह ने बताया कि लाइन में फॉल्ट को दूर कराकर आपूर्ति को बहाल कर दिया गया है।
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बंडा क्षेत्र में आज एक घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित
शाहजहांपुर। 132 केवीए उपकेंद्र बंडा पर बुधवार को सुबह आठ से नौ बजे तक 33 केवीए मेन बस का शटडाउन प्रस्तावित है। इसके चलते उपकेंद्र से जुड़े कई क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति पूर्ण या आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी।
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विद्युत पारेषण खंड के अधिशासी अभियंता मोहम्मद सऊद ने बताया कि शटडाउन के दौरान 33 केवीए बंडा-प्रथम, नानकपुरी, रामपुरकला, ढका, खुटार और बंडा-द्वितीय फीडरों की आपूर्ति बाधित होने की संभावना है। संवाद
सुभाषनगर और लोधीपुर के 1800 घरों की बंद रहेगी बिजली
शाहजहांपुर। खन्नौत और गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है। डीएम के निर्देश पर नदी किनारे बसे सुभाषनगर और लोधीपुर क्षेत्र के करीब 1800 घरों की बिजली आपूर्ति मंगलवार की पूरी रात के लिए बंद कर दी गई। अधीक्षण अभियंता अनुज प्रताप सिंह के अनुसार, जलभराव के कारण किसी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए यह निर्णय किया गया है। नदी का जलस्तर सामान्य होने और परिस्थितियां सुरक्षित होने के बाद ही आपूर्ति बहाल की जाएगी। संवाद